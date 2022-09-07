Milletvekillerinden Vali Memiş'e ziyaret
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Erzurum Milletvekilleri Prof. Dr. Recep Akdağ, Selami Altınok, İbrahim Aydemir, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fevzi Polat ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Vali Okay Memiş'i makamında ziyaret etti.
Erzurum Milletvekilleri Prof. Dr. Recep Akdağ, Selami Altınok, İbrahim Aydemir, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fevzi Polat ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Vali Okay Memiş'i makamında ziyaret etti.
Ziyarete, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek eşlik etti. - ERZURUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel