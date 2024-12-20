Milletvekili Ün: "Aile bütünlüğü korunmalı"

Milletvekili Ün kadro bekleyen taşeronlar ve kadrodaki işçilerin mağduriyetini Meclis gündemine taşıdı

DENİZLİ - TBMM'de yaptığı konuşmada taşerona kadro sözünü hatırlatan Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, kadroya alınan, KİT'lerde çalışan işçilerin yaşadıkları mağduriyetler ile aile bütünlüğünün korunması konunu gündeme taşıdı.

Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, TBMM'de devam eden bütçe görüşmelerine katıldı. Bütçe görüşmeleri sırasında kürsüye çıkan Milletvekili Ün, taşerona kadro sözünü, sürekli kadroya alınan işçileri, tayin sorununu, KİT'lerde çalışan işçilerin yaşadıkları sorunları gündeme taşıdı. Yapılan her yeni düzenlemenin ardından, yeni mağduriyetlerin geldiğine dikkat çeken Ün, "2018 yılında yürürlüğe giren 696 sayılı KHK'yle taşeron işçiler sürekli işçi kadrosuna alındı. Ne vardı bu düzenlemede? Zorunlu emeklilik. Zorunlu emeklilik uygulaması 3 Mart 2023'te, GSS ve 375 sayılı KHK'de yapılan değişiklikle çözüme kavuşturuldu. Peki, bu tarihler arasında beş yıl süreyle zorla emekli edilenler ne olacak? Başka ne vardı bu düzenlemede? Tayin yasağı. Düzenlemede "Sürekli işçi kadrosuna geçirilenler çalıştıkları teşkilat ve birimden geçiş yapılmadan istihdam edilebilirler." Diyor. Evet, böyle bir hükmün varlığını bilerek bu kadroya kabul etmiş bu insanlar ama aradan yedi yıl geçmiş, farklı şehirlerde yaşayan eşler boşanmaya, aileler parçalanmaya, çocuklar psikolojik sorunlar yaşamaya başlamışlar" dedi.

"Aile bütünlüğü korunmalı"

Yapılan düzenlemelerde çalışanların aile bütünlüğünün de korunması gerektiğine dikkat çeken Milletvekili Ün, "Aile birleşmesi sağlanamadığı için daha kaç ailenin parçalanması lazım ki siz bu konuya duyarlılık gösterebilirsiniz? KİT'lerde çalışan işçilere, yüzde 70 kapsamı kriteriyle kiralık araç şoförlerinden yemekhane personeline, HBYS işçilerine, kadro kapsamı dışında kalan çalışanlara, tüm kamu kurumlarındaki taşeron işçilere verilen sözlerin tutulmamasının sebebi nedir. 2018 yılında kadro sözü verilen fahri Kur-an kursu öğreticilerinin durumunun da hatırlatmak isterim, bu grubun kadro konusu 657'yle alakalı olduğu için Diyanet İşleri ve Hazine Bakanlığı inisiyatifinde ama mevcut çalışma şartları, özlük hakları sizin inisiyatifinizde Sayın Bakan. Ayda sadece 8 - 9 gün yatırılan sigorta primleri, asgari ücretin altında ücret gelirleriyle öğretmenlik vazifesi ifa eden bu insanların on yıllardır devam eden problemine daha ne kadar kayıtsız kalacaksınız?" diye konuştu.