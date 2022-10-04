Milletvekili Tutdere, sorunları yerinde tespit ediyor

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Sincik'e bağlı köyleri tek tek gezerek köylülerin yaşadığı sorunları dinledi.

Milletvekili Tutdere, Sincik ilçesine bağlı Pınarbaşı, Subaşı, Taşkale, Çat, Çatbahçe, Çamdere, Söğütlübahçe köyleriyle Mahmutoğlu mahallesini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Gerçekleştirilen ziyaretlere CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, CHP Sincik İlçe Başkanı Mustafa Şahin ve parti yöneticileri katıldı.

Köy ziyaretleri sırasında köylerde yaşanan sorunları tek tek dinleyen Milletvekili Tutdere, Recep İçme Suyu, Adıyaman-Sincik Arıkonak Göleti ve Sulaması ve deprem konutları başta olmak üzere Sinciklilerin dört gözle beklediği yatırımların bir an önce hayata geçirilmesi talebini tekrar dile getirdi.

Sincik'te yaşayan vatandaşların sorunlarını dile getiren Milletvekili Tutdere, "Samsat, Kahta, Sincik, Çelikhan ilçelerimize bağlı 170 yerleşim biriminin içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyacını karşılayacak, bölgemiz için hayati öneme sahip Recep İçme Suyu projesinin biran önce yapılması gerekiyor. Ayrıca, 2017 yılında ihaleye çıkılan ve 450 günde bitirileceği ifade edilen Adıyaman- Sincik Arıkonak Göleti ve Sulaması projesi aradan 5 yıl geçmesine rağmen hala bitirilemedi. AK Partiye her dönem en çok desteği veren, bir dönem şampiyon ilan edilen Sincik yatırım konusunda ne yazık ki sonuncu sırada. Sinciklileri doğalgaza kavuşturacaklarını vurgulayan iktidar temsilcilerini daha somut adımlar atmaya davet ediyoruz. Kış geldi, kapıya dayandı Sincikliler bu kış doğalgaza erişmek istiyor, somut adım bekliyorlar. Yıllardır konteynerlerde yaşamaya mahkum edilen depremzedelerimiz artık konutlarına kavuşmak istiyor. Ziyaret ettiğimiz köylerimizde artan girdi maliyetleri nedeniyle üretimin durma noktasına geldiğini, gençlerin işsizlik nedeniyle büyükşehirlere göç ettiğini, köyde kalanların ise geçinebilmek için tek umudu gurbette çalışan gençleri. Özellikle dağlık arazi üzerine kurulu olan Taşkale ve Çat köylerindeki okullar kapalı durumda. Köylerde yaşayan evlatlarımız taşımalı eğitimden bile mahrum durumdalar. Sincikte yaşayan öğrencilerimiz eğitim-öğretim hayatlarını sürdürebilmek için acil olarak çözüm bekliyorlar. Yıllardır yatırımlardan mahrum bırakılan, göstermelik birkaç işle oyalanmaya çalışılan Hemşehrilerimize söz verdik. Allah'ın izni ve onların desteğiyle iktidara geldiğimizde Sincik'i ve Sinciklileri hak ettikleri hizmetlerle buluşturacağız" diye konuştu. - ADIYAMAN