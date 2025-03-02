Milletvekili Sema Silkin Ün, Nazlı'nın Ailesine Taziye Ziyaretinde Bulundu

Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, kaybolduktan sonra dere yatağında ölü bulunan 4 yaşındaki Nazlı'nın acılı ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Minik Nazlı'dan gelen acı haberle yıkılan ailesini yalnız bırakmayan Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, "İki gündür arama kurtarma çalışmalarından umutlu haberini beklediğimiz Nazlı evladımızı maalesef kaybettik. Öyle bir yürek acısı ki tesellisi çok zor. Rabbim Gülizar ve İsmail çiftine sabır, yaralarını saracak merhem versin" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ