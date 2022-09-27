Üye Girişi
Haberi Paylaş

Milletvekili İshak Gazel: "Çiftçilerimiz elektrik borçlarını, 5 yıla varan vadeyle faizsiz ödeyecek"

Yerel Haberler

Milletvekili İshak Gazel: 'Çiftçilerimiz elektrik borçlarını, 5 yıla varan vadeyle faizsiz ödeyecek'

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlık Divanı Katip üyesi ve AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel,çiftçilerin geçmiş dönemlere ait elektrik borçlarına, faizsiz olarak 5 yıla varan vadeyle geri ödeme imkanı sağlandığını kaydetti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlık Divanı Katip üyesi ve AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel,

çiftçilerin geçmiş dönemlere ait elektrik borçlarına, faizsiz olarak 5 yıla varan vadeyle geri ödeme imkanı sağlandığını kaydetti.

Her zaman üreticinin yanında olduklarını belirten Gazel, "Yaz dönemi boyunca çiftçilerimizle bir çok kez bir araya geldik. Kütahyalı çiftçilerimizin bizden talep ettiği önemli şeylerden birisi olan elektrik faturalarının aylık ödeme yerine hasat sonunda ödeme müjdesini Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan verdi. Çiftçilerimiz, geçmiş dönem elektrik borçlarını, 5 yıla varan vade ve faizsiz geri ödeme imkanıyla kapatabilecek. Çiftçilerimize hayırlı olsun" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Milletvekili İshak Gazel Kütahya Yerel Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title