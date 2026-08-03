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Milletvekili Bozgeyik, duayen gazeteci Ali Babat'ı evinde ziyaret etti

Milletvekili Bozgeyik, duayen gazeteci Ali Babat'ı evinde ziyaret etti
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AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, geçirdiği rahatsızlık sonrası uzun süredir tedavisine evinde devam edilen Gaziantep Time Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni ve Basın Danışmanı Ali Babat’ı evinde ziyaret etti.

Ak Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, geçirdiği rahatsızlık sonrası uzun süredir tedavisine evinde devam edilen Gaziantep Time Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni ve Basın Danışmanı Ali Babat'ı evinde ziyaret etti.

Ziyarette Gaziantep basınında yarım asra yakın görev yapan araştırmacı gazeteci yazar Ali Babat'ın sağlık durumu hakkında detaylı bilgi alan Milletvekili Bozgeyik, duayen gazeteciye geçmiş olsun dileklerini ileterek acil şifalar temennisinde bulundu. Basın camiasının kent için üstlendiği kritik role değinen Bozgeyik, Babat'ın en kısa sürede sağlığına kavuşarak görevinin başına dönmesini temenni etti. Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle uzun süredir tedavi gören duayen gazeteci Ali Babat ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek nazik ziyaretleri ve desteği için AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik'e teşekkür etti. Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyaret, günün anısına çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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