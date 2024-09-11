Milletvekili Alkayış, 'Deprem şehitlerinin' fotoğraflarıyla dolu çay ocağını ziyaret etti

AK Parti Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, duvarlarında 'Deprem şehitlerinin' fotoğraflarıyla dolu çay ocağını ziyaret etti.

Milletvekili Mustafa Alkayış, Adıyaman merkez Eskisaray Mahallesinde faaliyet gösteren bir çay ocağı duvarlarına deprem şehitlerinin fotoğraflarının olduğunu duyarak çay ocağını ziyaret etti.

Milletvekili Alkayış, deprem şehitlerinin fotoğraflarını duvarlara astığı için İşletme sahibi Mustafa Sapdüzen'e teşekkür ederek, hayatını kaybedenlere rahmet diledi. Bütün acıların ve zorlukların üstesinden el birliğiyle gelineceğini söyleyen Alkayış, deprem şehitlerinin fotoğraflarına tek tek baktı. - ADIYAMAN