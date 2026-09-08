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Milletvekili Alkayış: "Adıyaman’ın tarihi mirasını geleceğe taşıyoruz"

Milletvekili Alkayış: 'Adıyaman’ın tarihi mirasını geleceğe taşıyoruz'
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AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un Adıyaman ziyareti kapsamında kentte tamamlanan ve devam eden kültür ve turizm yatırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Adıyaman ziyareti kapsamında kentte tamamlanan ve devam eden kültür ve turizm yatırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Ersoy'un Adıyaman ziyareti kapsamında restorasyonu tamamlanan Besni Kurşunlu Camii, Musalla Camii ile Abuzer Gaffari Mescidi ve Türbesi'nin yeniden ibadete ve ziyarete açıldığını belirten Alkayış, üç önemli vakıf eserinin kente yeniden kazandırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Restorasyon çalışmalarında emeği geçen başta Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy başta olmak üzere ilgili kurumlar ve süreci yakından takip eden milletvekillerine teşekkür eden Alkayış, tarihi eserlerin korunmasının Adıyaman'ın kültürel kimliği açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Depremde yıkılan tarihi Ulu Camii'nin yeniden inşa çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Alkayış, Bakan Ersoy'un ziyareti sırasında çalışmaları yerinde değerlendirdiklerini belirtti.

Adıyaman'ın önemli tarihi değerlerinden biri olan Perre Antik Kenti'nde de kazı, koruma ve çevre düzenleme çalışmalarının devam ettiğini aktaran Alkayış, yürütülen çalışmaların kentin turizm potansiyeline önemli katkı sağlayacağını söyledi.

Alkayış, tescilli Tarihi Cumhuriyet İlkokulu'nun müzeye dönüştürülmesi projesinin de sürdüğünü açıkladı.

Tarihi yapının 940 metrekare kapalı alana sahip olduğunu belirten Alkayış, binanın Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis edildiğini, proje kapsamında toplam kapalı alanın 1.500 metrekareye çıkarılmasının planlandığını ifade etti.

Projenin ihale bedelinin 240 milyon TL olduğunu kaydeden Alkayış, çalışmanın 10 Aralık 2027 tarihinde tamamlanmasının planlandığını belirtti.

Alkayış, "Adıyaman'ımızın tarihi ve kültürel mirasını koruyarak gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Restorasyonu tamamlanan eserlerimizi yeniden hizmete açtık, depremde yıkılan Ulu Camii'mizi yeniden ayağa kaldırıyoruz. Perre Antik Kenti'mizde çalışmalarımız devam ediyor. Tarihi Cumhuriyet İlkokulumuzu da müzeye dönüştürerek şehrimize önemli bir kültür mekanı kazandırıyoruz" dedi.

Başta Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy olmak üzere projelerde emeği geçen tüm kurumlara ve süreci yakından takip eden milletvekillerine teşekkür eden Alkayış, "Adıyaman'ımızın tarihi mirasını ayağa kaldırmaya ve turizm potansiyelini geliştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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