Kültür-Sanat Sempozyumu 19-20 Kasım'da

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliğiyle 19-20 Kasım'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi'nde 'Aile ve Kültür-Sanat Sempozyumu' gerçekleştirilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'Aile Yılı' kapsamında 'Ailemiz, Geleceğimiz' anlayışıyla Türkiye genelinde eğitimden rehberliğe, kültürden dijitalleşmeye uzanan geniş bir alanda 14 bin faaliyet gerçekleştirmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu ile ortak bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. Türk aile yapısının kültürel derinliğini ve çağın dönüşümleri karşısında kültür ile sanatın koruyucu, birleştirici ve güçlendirici rolünü ele alacak olan 'Aile ve Kültür-Sanat Sempozyumu' 19-20 Kasım'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi'nde düzenlenecek. Aile kurumunu güçlendirmek, aile bireylerinin olumsuz dijital içeriklere maruz kalmasını önlemek ve kültürel değerleri koruyan bütüncül bir dijital ekosistem oluşturulmasını amaçlayan sempozyumda, kültürel mirasın yeni nesillere aktarılmasında sanatın ve dijitalleşmenin rolü tartışmaya açılacak. Sempozyum, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. İskender Pala'nın açılış konuşmalarıyla başlayacak. Programın kapanış oturumuna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.

Sempozyumda 6 panel yapılacak

Sempozyum kapsamında 'Kadim Medeniyetimizde Kültür, Sanat ve Aile', 'Dijital Kültürde Sanat, Aile ve Medya', 'Kültür, Sanat ve Medya Üçgeninde Aile ve Nüfus Politikaları', 'Türkiye Yüzyılında Kültür, Sanat ve Aile', 'Aile İçi İletişimde Kültür ve Sanatın Etkisi' ve 'Kentleşmenin Aile Yaşamındaki Kültür ve Sanata Etkisi' başlıklı paneller gerçekleştirilecek. Her oturumda alanında uzman 3 konuşmacı, akademik birikimi, kültürel perspektifi ve toplumsal tecrübeyi aynı zeminde buluşturacak.

Çocuklardan 'Küçük Sanatçılar, Büyük Değerler' sergisi

Sempozyum konuklarını, çocukların renkli dünyasından yansıyan aile temalı resimlerin yer aldığı 'Küçük Sanatçılar, Büyük Değerler' sergisi karşılayacak. Çocukların hayal gücüyle yeniden yorumladığı aile kavramının sevgi, dayanışma ve birlikte olma sıcaklığını renklere taşıyan ve kültürel değerlerle harmanlanan sergide minik sanatçıların eserleri konuklarla buluşacak. - ANKARA

