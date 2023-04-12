Millet İttifakı'nın Rize Milletvekili Adayları Saadet Partisi'nin İftarında Bir Araya Geldi: 'Çaykur Çalışanlarına 12 Ay Çalışma Hakkını Biz...

Rize’de Millet İttifakı’nı oluşturan siyasi partilerin il başkanları ve milletvekili adayları, Saadet Partisi’nin verdiği iftar yemeğinde bir araya geldi. CHP Rize 1. sıra milletvekili adayı Tahsin Ocaklı, "Biz ÇAYKUR’un çalışanlarına öyle iki ay fazladan çalışma hakkı değil 12 ay çalışma hakkı vereceğiz" dedi.

GENÇAĞA KARAFAZLI

Rize'de Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin il başkanları ve milletvekili adayları, Saadet Partisi'nin verdiği iftar yemeğinde bir araya geldi. CHP Rize 1. sıra milletvekili adayı Tahsin Ocaklı, "Biz ÇAYKUR'un çalışanlarına öyle iki ay fazladan çalışma hakkı değil 12 ay çalışma hakkı vereceğiz" dedi.

Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin Rize il başkanları ve milletvekili adayları Saadet Partisi ev sahipliğinde iftar yemeğinde bir araya geldi. İftar yemeğinin ardından açıklamalarda bulunan Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyesi Hasan Uzun, "Ülkemiz son yıllarda başta ekonomik, sosyolojik ve insanlık açıdan gerçekten çok zor durumda. Millet ittifakının meydana gelmesinde genel başkanlarımız gerekli çalışmaları yaparak, bugün ülkemizin kurtuluşuna vesile olacak çalışmaları yaptılar ve önümüze koydular. Rize'mizde ve ülkemizin her yerinde artık bize düşen çalışmak. Bu iktidar bu ülkeye ve millete bundan sonra gözyaşından başka bir şey veremez. Eğer biz gayretli çalışmazsak bu millete gözyaşı sunmuş oluruz" diye konuştu.

"ÇAYKUR ÇALIŞANLARINA 12 AY ÇALIŞMA HAKKINI BİZ VERECEĞİZ"

CHP Rize 1. sıra milletvekili adayı Tahsin Ocaklı şunları söyledi:

"Rizeli, 25 yıla yakındır sayın cumhurbaşkanına hemşericilik aidiyeti ve duygusuyla uzun yıllardır üçer milletvekilliği vermek suretiyle verilebilecek en yüksek desteği vermiştir. Ancak görev süresi içerisinde Rize'nin seçmeninin ve yaşayanlarının neredeyse hiçbir sorunu doğru dürüst çözülmediği gibi sorunlar tam tersine büyümüş, mutfaklarda yangınlar artmış, buranın geçim kaynağı olan çayın, çay üreticisinin, ÇAYKUR'un sorunları büyüyerek devam etmiştir. Yakın tarihte AKP Rize İl Başkanımızın söylediği bir cümle var. ÇAYKUR'un çalışanlarının çalışma sürelerini altı aydan sekiz aya çıkarma gibi bir müjde verdiler. Şimdi ben Rizelilere söylüyorum bizim genel başkanımızın ve Millet İttifakı'nın taahhüdü şu; biz ÇAYKUR'un çalışanlarına öyle iki ay fazladan çalışma hakkı değil 12 ay çalışma hakkı vereceğiz. Çay üreticilerimiz için, çiftçilerimiz için, turizmde çalışanlarımız için, öğretmenlerimiz için, emeklilerimiz için ittifakımızın hazırladığı ve kamuoyuna sunduğu içinde çözümlemelerin de yer aldığı inanılmaz bir fırsat tablosu karşımızda. Hiçbir şüphem yoktur Rize'nin bu talihini bizler değiştireceğiz. İktidarı devralacağız ve bu ülkeyi beraber yöneteceğiz."

"MİLLET İTTİFAKINA OY VER BİR KİLO ÇAYLA BEŞ EKMEK AL"

İkinci sıradan milletvekili adayı olan Köksal Toptan, "Rizeli eskiden bir kilo çay satıyordu, beş tane ekmek alıyordu, şimdi ise bir ekmek alabiliyor. Ben hemşehrilerime diyorum ki Millet İttifakı'na oy ver tekrar bir kilo çay ile beş tane ekmek al. Soğanın kilosu 30 TL, 1996'da 30 TL ile dört beş çuval soğan alıyordu bu millet, şimdi bir kilo soğan alıyor. Onun için Millet İttifakı'nın tekrar iktidar olması lazım. Fakirin, fukaranın, dulun, yetimin, gencin hayalleri yıkılanların hayallerini geri getirmemiz lazım" dedi.

Üçüncü sıra adayı Mehmet Yıldız ise "Bize büyük bir yük yüklediler burada. Türkiye'nin gerçekten bir değişime ihtiyacı var. Bu oluşumu sağladıkları için genel başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Biz de burada emek vereceğiz ve güzel bir sonuç çıkaracağız" diye konuştu.