Millet İttifakı'ndan Eskişehir'de Ortak Açıklama...Chp Eskişehir İl Başkanı Taşel: 'Nasıl Yendiysek Yine Yeneceğiz'

Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin Eskişehir milletvekilleri ve belediye başkanları CHP İl Başkanlığı'nda bir araya gelerek ortak açıklama yaptı. CHP Eskişehir İl Başkanı Recep Taşel, "Ya otokrasi kazanacak ya da demokrasi kazanacak. Biz demokrasinin kazanması için mücadele edeceğiz. Her yer Eskişehir olsun istiyoruz. Nasıl yendiysek yine yeneceğiz" dedi.

Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin Eskişehir milletvekilleri ve belediye başkanları, CHP İl Başkanlığı'nda bir araya geldi. Toplantıya CHP İl Başkanı Recep Taşel, DEVA Partisi İl Başkanı Masum Güler, Demokrat Parti İl Başkanı Hüseyin Özcan, Gelecek Partisi İl Başkanı Mahir Sayın, İYİ Parti İl Başkanı Emine Edizgil, Saadet Partisi İl Başkanı Fesih Bingöl, Eski Devlet Bakanı İbrahim Yaşar Dedelek, CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü, İbrahim Arslan, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve partililer katıldı. Millet İttifakı temsilcileri, ortak bir açıklama yaparak 28 Mayıs'ta yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ikinci tur oylamasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanacağını ifade etti.

"HER YER ESKİŞEHİR OLSUN İSTİYORUZ"

CHP Eskişehir İl Başkanı Recep Taşel yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Sayın Erdoğan seçilemedi. Devletin olağanüstü gücünü bir sis bulutu gibi toplumun üzerine baskılamasına rağmen bakanları milletvekili adayı yaparak eşitsiz bir yarış yapmasına rağmen net bir ifadeyle cumhurbaşkanı seçilememiştir. Şimdi 28 Mayıs'ta önümüzde bir yol var. Nasıl Eskişehir'de Millet İttifakı olarak 4 milletvekiline sahip olduysak nasıl yüzde 50'yi burada geçtiysek 28 Mayıs'ta Eskişehir'den büyük bir enerjiyi Türkiye'nin her köşesine yansıtmamız gerekiyor. Eskişehir orta Anadolu'da Genel Başkanımızın, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun deyimiyle çölde bir vaha gibi. Yine buradan çıkacak enerjinin tüm ittifak ortaklarımızla birlikte bize cumhurbaşkanlığını yani 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu Çankaya'ya taşımanın enerjisini Anadolu'nun göğsünden tüm Türkiye'ye yayacağız. O nedenle hiçbir şekilde umutsuzluğa kapılmayın. Umudumuz yüksek. 49,5 her türlü olanak kullanılmasına rağmen geçilememiştir. Seçim gecesi saat sabahın ilk ışıklarında adliyeden çıktığımda üç saatlik uykuyla döndüm. Kalktığımda ilk telefonum gençlerdendi. Öğleden sonra gençler buraya 'neler yapabiliriz' diye geldiler. Geleceklerinden dolayı kaygıları var. Bunu anlamamız gerekiyor. Hiçbir şey için geç değildir. Biz bize oy vermeyen ya da 8,5 milyon yurttaşımızı ikna edip sandığa getireceğiz. Çok sayıda geçersiz oy var. Bu geçersiz oyların bu dönem geçersiz olma ihtimali azaldı. Çünkü iki aday yarışıyor. ya otokrasi kazanacak ya da demokrasi kazanacak. Biz demokrasinin kazanması için mücadele edeceğiz. Her yer Eskişehir olsun istiyoruz. Nasıl yendiysek yine yeneceğiz."

"28'İNDE ZAFERİ İLAN EDECEĞİZ"

Eski Devlet Bakanı İbrahim Yaşar Dedelek ise şu ifadeleri kullandı:

"12 yıl Eskişehir milletvekili, Eskişehir'e de bakanlık taşımış bir kardeşinizim. Neden geçmişinde sağdan gelip de sola doğru yönelen ben bütün gücümle ve ekip arkadaşlarımla birlikteki ağırlıkta köy gruplarını çok iyi tanıyan Doğru Yol Partili arkadaşlarımla 15 gün geceli gündüzlü bir çalışma yaptık. Kim için yapık? Hak, hukuk, adalet diyenler için yaptık. Kim için yaptık? Hırsız olmayan bir lidere oy vermek için yaptık. Siyasette moral bozukluğu mağlubiyeti getirir. Şu anda çok daha önemli bir noktadayız çünkü ya alacağız ya alacağız. Alamazsak Türkiye'yi bu insanlara teslim etmek zorunda kalabiliriz. Hepimizin üzerinde vebal kalacaktır. 71 yaşına girdim. İki ameliyat geçirdim. Bastonumla emre amadeyim. Hep birlikte yola çıkıyoruz. 28'inde zaferi ilan edeceğiz."