Muğla'daki Özlem Arslan Cinayetinde Katil Zanlısı Eş Yakalandı

Güncelleme:
Muğla'nın Milas ilçesinde 39 yaşındaki Özlem Arslan, boşanma aşamasındaki eşi Nihat Arslan tarafından sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü. Nihat Arslan, cinayetin ardından kaçarken yakalandı ve suçunu itiraf ettiği iddia ediliyor.

Esma TURAN

(MUĞLA) - Muğla'nın Milas ilçesinde 3 çocuk annesi Özlem Arslan'ın (39) bıçaklanarak öldürülmesine katil zanlısı eşi Nihat Arslan gözaltına alındı.

Bodrum'da bir markette çalışan Özlem Arslan, evinden çıkıp işe gitmek üzereyken İsmetpaşa Mahallesi'nde sokak ortasında bıçaklı saldırıya uğramış, boyun ve karın bölgesinden aldığı çok sayıda bıçak darbesi nedeniyle olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Cinayetin ardından çalışma başlatan Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin kaçış güzergahını belirledi.

Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişinin Arslan'ın boşanma aşamasındaki eşi Nihat Arslan (39) olduğunu belirledi. Cinayet sonrası Mumcular Mahallesi yönüne kaçan katil zanlısı operasyonla gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında, şüphelinin olay sırasında cep telefonu taşımadığı, aracını olay yerine uzak bir noktaya bıraktığı ve yaklaşık 1,5 saat çevrede bekledikten sonra saldırıyı gerçekleştirdiği belirlendi.

Zanlının, cinayetin ardından farklı araçla kaçtığı, kaçış sırasında üzerindeki kıyafetleri ile bot ve ayakkabılarını değiştirerek çöp konteynerine attığı tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelinin cinayeti itiraf ettiği ileri sürüldü.

Kaynak: ANKA / Yerel
