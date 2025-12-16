Mardin'de Yılın İlk Karı Yağdı, Midyat Beyaza Büründü
Mardin'in Midyat ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, vatandaşlar arasında büyük bir sevinç yarattı. Gençler ve çocuklar kar topu oynayarak doyasıya eğlendi.
Mardin'de yılın ilk kar yağışı akşam saatlerinde Midyat ilçesinde etkili oldu. Kar yağışını gören vatandaşlar büyük sevinç yaşarken, çevrede toplanan gençler ve çocuklar kar topu oynayarak karın keyfini çıkardı.
Kar yağışı, ilçede kısa sürede beyaz örtü oluşturdu.
Kaynak: ANKA / Yerel