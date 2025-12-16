Haberler

Mardin'de Yılın İlk Karı Yağdı, Midyat Beyaza Büründü

Güncelleme:
Mardin'in Midyat ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, vatandaşlar arasında büyük bir sevinç yarattı. Gençler ve çocuklar kar topu oynayarak doyasıya eğlendi.

(MARDİN) - Midyat'ta akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı sevinçle karşılandı.

Mardin'de yılın ilk kar yağışı akşam saatlerinde Midyat ilçesinde etkili oldu. Kar yağışını gören vatandaşlar büyük sevinç yaşarken, çevrede toplanan gençler ve çocuklar kar topu oynayarak karın keyfini çıkardı.

Kar yağışı, ilçede kısa sürede beyaz örtü oluşturdu.

Kaynak: ANKA / Yerel
