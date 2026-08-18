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Midyat'ta Mor Ahısnoyo İçin Şahro Anması

Midyat'ta Mor Ahısnoyo İçin Şahro Anması
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Mardin'in Midyat ilçesindeki tarihi Mor Ahısnoyo Kilisesi'nde Süryani cemaati, kadim azizlerden Mor Ahısnoyo için Şahro anması düzenledi. Yurt içi ve yurt dışından çok sayıda Süryani'nin katıldığı etkinlikte gece boyu dualar edildi, ritüeller yapıldı ve katılımcılara yöresel yemekler ikram edildi. Bu buluşma, Süryani kültürünün gelecek nesillere aktarılması ve diaspora ile bağların güçlendirilmesi açısından önem taşıyor.

Haber: Gülten AKGÜL

(MARDİN) - Mardin'in Midyat ilçesinde yer alan tarihi Mor Ahısnoyo Kilisesi'nde, Süryani cemaatinin kadim azizlerinden Mor Ahısnoyo için Şahro anması gerçekleştirildi.

Süryani cemaatinin düzenlediği etkinlik, bölgenin tarihi ve inanç mirasını yaşatılması amacıyla gerçekleştirildi. Programa yurt içinin yanı sıra başta Almanya, İsveç, Hollanda, Belçika, Fransa ile ABD olmak üzere yurt dışından gelen çok sayıda Süryani de katıldı.

Süryani inancında "akşamdan sabaha kadar kesintisiz ibadet ve kutsal nöbet" anlamına gelen Şahro geleneği kapsamında icra edilen programda, cemaat üyeleri gece boyunca toplu dualar etti ve ritüelleri yerine getirdi. Gençlerden yaşlılara her yaştan katılımın sağlandığı buluşmada, duaların ve ayinin tamamlanmasının ardından kilise meydanında katılımcılara yöresel yemekler ikram edildi.

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Midyat'ın zengin inanç dokusunun önemli simgelerinden olan Mor Ahısnoyo Kilisesi'ndeki buluşma, dini bir anma olmanın ötesinde, diaspora ile memleket bağlarını güçlendiren ve Mezopotamya'nın kadim Süryani kültürünü gelecek nesillere aktaran stratejik bir buluşma niteliği taşıdı.

Süryani Hristiyanlık geleneğinde köklü bir yere sahip olan Şahro, iz bırakan azizlerin anma günlerinde, dini bayramlarda ve adamışlık zamanlarında icra edilen kadim bir ibadet biçimi olarak biliniyor.

Kaynak: ANKA
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