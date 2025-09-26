Microsoft, İsrail Ordusuna Bulut ve Yapay Zeka Hizmetlerini Durdurdu

Haberler

Microsoft, İsrail ordusunun Filistinlilerin telefon konuşmalarını izlemek için Azure platformunu kullanmasının ardından bazı hizmetlerini durdurdu. Şirketin başkanı Brad Smith, gizlilik haklarına saygı gösterdiklerini açıkladı.

Amerikan teknoloji şirketi Microsoft, İsrail ordusuna bazı bulut ve yapay zeka hizmetlerini durdurdu.

ABD'li teknoloji devi Microsoft, İsrail ordusunun Filistinlilerin telefon konuşmalarını kaydetmek için şirketin bulut platformu Azure'u kullandığının ortaya çıkmasının ardından harekete geçti. Microsoft Başkanı Brad Smith, hizmet şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail ordusuna bazı bulut ve yapay zeka hizmetlerini durdurduğunu ifade etti. Smith, "Sivillerin toplu olarak gözetlenmesini kolaylaştıracak teknolojiyi sağlamıyoruz. Müşterilerimizin gizlilik haklarına saygı duyuyor ve onları koruyoruz" dedi. Smith, bazı hizmetleri durdurma kararının siber güvenlik alanındaki iş birliklerini etkilemeyeceğini belirtti.

Ne olmuştu

The Guardian gazetesi ve diğer bazı medya kuruluşlarının Ağustos ayında yayınladığı bir raporda, İsrail ordusuna bağlı 8200 numaralı birimin, Microsoft'un Azure platformunu kullanarak Batı Şeria ve Gazze'de yaşayan Filistinlilerin yaptığı telefon görüşmelerini kaydettiği ifade edilmişti. Bu durum Microsoft'un şirket içinde inceleme başlatmasına yol açmıştı.

İsrail ordusu, kitlesel gözetleme yoluyla elde edilen telefon görüşmesi verilerini depolamak için Microsoft Azure kullanıyordu.

Microsoft, Gazze'ye yönelik saldırılarını 2 yıldır sürdüren İsrail ile bağları nedeniyle defalarca protestolarla karşı karşıya kalmıştı. Şirket protestolar nedeniyle bazı çalışanlarını işten çıkarmıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
