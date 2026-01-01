Haberler

MHP Sur İlçe Başkanlığı ihtiyaç sahibi aileleri yalnız bırakmıyor

MHP Sur İlçe Başkanı Şakir Erdin ve ekibi, ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere soba, mont ve ayakkabı dağıtarak kış şartlarında destek sağlıyor. Yardımlar doğrudan ailelerin evlerine teslim edildi.

MHP Sur İlçe Başkanı Şakir Erdin ile MHP Sur Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikaları (KAÇEP) İlçe Başkanı Serap Kaya, teşkilat üyeleriyle birlikte ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yardım çalışması gerçekleştirdi.

MHP Sur İlçe Başkanlığınca, kış şartlarının ağırlaştığı bu günlerde yapılan yardım kapsamında ailelere soba, mont ve ayakkabı dağıtıldı. Yoğun kar yağışına rağmen sürdürülen çalışmada, yardımlar ekipler tarafından ailelerin evlerine gidilerek bizzat teslim edildi. Gerçekleştirilen yardım faaliyeti, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

MHP Sur İlçe Başkanı Şakir Erdin, bu zorlu kış günlerinde sobaları olmayan ailelere soba ve çocuklarına mont ile ayakkabı dağıttıklarını söyledi. Erdin, "Liderimiz Devlet Bahçeli'nin selamlarını getirdik. Bizim gücümüz yettiği kadar vatandaşlarımızın yanındayız ve bu zor şartlarda sizin gibi hayatını zor şartlar altında yürüten vatandaşlarımızın yanındayız. Hep birlikte, hep beraberiz" dedi.

Yardımlardan duyduğu mutluluğu dile getiren Emrah Çulfan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür ederek, "Bu karda, bu kışta bizi düşündüğü için Allah razı olsun ondan. O var oldukça biz güçlü olacağız" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
