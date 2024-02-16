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MHP Samsat İlçe Başkanı Bekir Berk Vefat Etti

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Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören MHP Samsat İlçe Başkanı Bekir Berk, hayatını kaybetti.

Milliyetçi Hareket Partisi ( Mhp ) Samsat ilçe Başkanı Bekir Berk vefat etti.

Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören MHP Samsat İlçe Başkanı Bekir Berk, yaklaşık iki gün önce ameliyat edilerek yoğun bakıma alınmıştı. Berk, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Başkan Bekir Berk'in cenazesinin Ankara'dan Adıyaman'ın Samsat ilçesine getirilerek defnedileceği öğrenildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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