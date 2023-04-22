MHP Rize İl Başkanı Alkan: "Size Kim Sokakta 'Mhp'ye Verdiğiniz Oy Şuraya Gidiyor, Buraya Gidiyor' Diyorsa, Geçmişine Baksın"

MHP Rize İl Başkanı İhsan Alkan, milletvekilleri adayları tanıtım toplantısında; “Bugün Rize sokaklarında birileri, ‘Milliyetçi Hareket Partisi’ne verdiğiniz her oy falancaya gidiyor, filancaya gidiyor, yapmayın’ diye sohbetler yapıyorlar. Size kim, sokakta; ‘Milliyetçi Hareket Partisi’ne verdiğiniz oy şuraya gidiyor, buraya gidiyor’ diyorsa, geçmişine baksın. Ya babası FETÖ’cüdür, ya eşi FETÖ’cüdür. Ya Devlet Bahçeli’nin, Recep Tayyip Erdoğan’ın bu sokaktaki düşmanlarıdır” dedi.

GENÇAĞA KARAFAZLI

MHP Rize İl Başkanı İhsan Alkan, milletvekilleri adayları tanıtım toplantısında; "Bugün Rize sokaklarında birileri, ' Milliyetçi Hareket Partisi'ne verdiğiniz her oy falancaya gidiyor, filancaya gidiyor, yapmayın' diye sohbetler yapıyorlar. Size kim, sokakta; ' Milliyetçi Hareket Partisi'ne verdiğiniz oy şuraya gidiyor, buraya gidiyor' diyorsa, geçmişine baksın. ya babası FETÖ'cüdür, ya eşi FETÖ'cüdür. ya Devlet Bahçeli'nin, Recep Tayyip Erdoğan'ın bu sokaktaki düşmanlarıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize'de AKP; mevcut milletvekili Muhammed Avcı'nın yanı sıra, Harun Mertoğlu ve Yılmaz Katmer'i milletvekili adayı olarak gösterdi. MHP ise Recep Bakırcı, Remzi Kutanoğlu ve Yunus Emre Öztürk'ün ismini listelere yazdı.

MHP, dün Rize Kültür Merkezi'nde milletvekili adayları tanıtım toplantısı düzenledi. MHP Rize İl Başkanı İhsan Alkan, tanıtım toplantısında şunları söyledi:

"Bugün Rize sokaklarında birileri, ' Milliyetçi Hareket Partisi'ne verdiğiniz her oy falancaya gidiyor, filancaya gidiyor, yapmayın' diye sohbetler yapıyorlar. Ben adaylarıma, hiçbir adayla alakalı bir şey söylememeleri noktasında bir şey söyledim. Size kim, sokakta; ' Milliyetçi Hareket Partisi'ne verdiğiniz oy şuraya gidiyor, buraya gidiyor' diyorsa, geçmişine baksın. ya babası FETÖ'cüdür, ya eşi FETÖ'cüdür. Ya Devlet Bahçeli'nin, Recep Tayyip Erdoğan'ın bu sokaktaki düşmanlarıdır. Kim diyorsa şu Rizelinin karşısına çıkacak yüzleri yok. Her tarafta biz, aslanlar gibi gezerken, Rizelinin önünden kaçmak zorunda kalıyorlar. Ben size söz veriyorum. Milliyetçi Hareket Partisi vekil adayları; 5 sene sonra aynı sıkıntılarla, yüzünüzü kara çıkartmayacağız. Bu vekillerimiz aslan gibi sokaklarda yürüyecekler. Başbuğ Alpaslan Türkeş'in sözünü yere düşürmemek için hepinizden söz istiyorum."