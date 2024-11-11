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MHP'nin Eski Sinop İl Başkanı Mehmet Şişek Son Yolculuğuna Uğurlandı

MHP'nin Eski Sinop İl Başkanı Mehmet Şişek Son Yolculuğuna Uğurlandı
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MHP Sinop Eski İl Başkanı Mehmet Şişek, İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Cenazesi Boyabat Şehir Mezarlığı'na defnedildi. Partilileri ve sevenleri arasında büyük bir üzüntüye neden oldu.

Eski Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sinop İl Başkanı Mehmet Şişek, son yolculuğuna uğurlandı.

MHP Sinop Eski İl Başkanlarından Mehmet Şişek, İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Uzun yıllar MHP'ye hizmet veren Şişek'in vefatı, partilileri ve sevenlerini yasa boğdu. Şişek'in cenazesi Hacı Ergün Gürbüz Camisi'nde kılınan öğle namazını müteakip Boyabat Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

Cenazeye Mehmet Şişek'in yakınları başta olmak üzere, birçok siyasi isim ve vatandaşlar katıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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