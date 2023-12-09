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MHP Nilüfer İlçe Başkanı: Nilüfer betonlaştı, yeşil alanlar kayboldu

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MHP Nilüfer İlçe Başkanı Levent Karakoç, Nilüfer Belediyesi'nin son 5 yılda hiçbir hizmet almadığını ve yeşil alanların betonlaştığını belirterek eleştirilerde bulundu.

Mhp Nilüfer İlçe Başkanı Levent Karakoç, 4 milyarı aşkın bütçeye rağmen Nilüfer'in hiçbir hizmet almadığı gibi betonlaştığını, yeşil Nilüfer'in artık hayal olduğunu belirterek, "Gülümseyen Nilüfer, betonlaşan Nilüfer'e dönüştü. Malesef son 5 yılımız da heba edildi" dedi.

Mhp İlçe Başkanı Karakoç, Nilüfer Belediyesi'nin 5 yılını değerlendirdi

Nilüfer Belediyesi'nin kişiye özel plan değişiklikleri, emsal artışı iddiaları, belediye ve mensubu oldukları parti içinde yaşanan çekişme ve ihraç süreçleri, ihtiyaca cevap veremeyen alt ve üst yapı, tartışmalı kentsel dönüşüm projeleri ile gündeme geldiğini ifade eden Levent Karakoç "Bu iddialar Sayın Turgay Erdem ve yönetiminin Nilüfer'de yılları boşa geçirdiğinin somut örnekleridir. Yaşanan imar uygulama planları kavgaları kendi içlerindeki mahremiyet duvarını yıkmış kamoyunun önünde yaşanmaya başlanmış olup mızrak çuvala sığmamıştır. Büyüyen, gelişen Nilüfer gerçeğinin gerisinde kalan CHP yerel yönetim zihniyeti ve erklerinin ilçemize katacağı bir değer kalmamıştır. O kadar ki yeşil ve park alanlarının betonlaşmasına dahi olur verecek kadar inisiyatifi kaybetmişlerdir. Özelikle tarım arazilerine yapılan kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi konusunda yıllardır görmezden gelenler göstermelik yıkımlarla göz boyarken diğer taraftan kaçak yapılaşmaya devam edilmektedir. Alaattinbey, Çalı, Yaylacik, Tahtalı bölgesinde yapılacak incelemede somut örnekler karşımıza çıkmaktadır. Bu gelişmelerin ışığında Mart 2024 yerel seçimlerinde MHP'nin istek, arzu, talep ve iradesi Nilüfer'i ve vatandaşlarımızı samimi, dürüst, ahlaklı, ilkeli ve şeffaf belediyecilik anlayışıyla buluşturmakta kararlıdır" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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