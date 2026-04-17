Mhp, Muğla İl Teşkilatı'nı da Feshetti

(MUĞLA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın Muğla İl Teşkilatı'nın da feshedildiğini duyurdu. MHP Muğla İl Başkanlığı'na Emrah Oltulu atandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Muğla İl Teşkilatı'nın da feshedildiğini duyurdu. Kütahya, Eskişehir, Kars, Bilecik ve Çanakkale illerinden sonra Muğla'da da MHP İl Teşkilatı feshedilmiş oldu.

Yalçın, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Milliyetçi Hareket Partisi Muğla İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Muğla İl Başkanlığı görevine Emrah Oltulu atanmıştır."

Kaynak: ANKA