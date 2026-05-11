MHP Ula İlçe Başkanı Güç Görevden Alındı

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - MHP Muğla İl Başkanlığı, Ula İlçe Başkanı Mehmet Ali Güç'ün görevden alındığını açıkladı.

MHP Muğla İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Mehmet Ali Güç'ün görevden alındığı, yerine ise Yıldıray Ege'nin atandığı bildirildi.

MHP Muğla İl Başkanlığı'nın açıklamasında, "Milliyetçi Hareket Partisi Muğla İl Başkanlığı olarak; Milliyetçi Hareket Partisi Ula İlçe Başkanlığı görevinden Mehmet Ali Güç alınmış, yerine Yıldıray Ege atanmıştır. Bugüne kadar yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Mehmet Ali Güç'e teşekkür ediyor, görevi devralan Yıldıray Ege'ye yeni görevinde başarılar diliyoruz. Alınan kararın teşkilatımıza ve Ula'mıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA