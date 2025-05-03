MHP Lideri Bahçeli, Sırrı Süreyya Önder'in Vefatını Duyurdu
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefat ettiğini duyurarak kendisinin sanat ve siyaset alanındaki katkılarına dikkat çekti.
MHP lideri Bahçeli: "Sanat ve siyaseti şahsında birleştirip buluşturan, sade hayatı ve sağduyulu vasfıyla halk nezdinde saygı ve sevgiye müstahak olan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'i maalesef kaybettik." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel