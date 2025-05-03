MHP Lideri Bahçeli, Sırrı Süreyya Önder'in Vefatını Duyurdu

MHP Lideri Bahçeli, Sırrı Süreyya Önder'in Vefatını Duyurdu
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefat ettiğini duyurarak kendisinin sanat ve siyaset alanındaki katkılarına dikkat çekti.

MHP lideri Bahçeli: "Sanat ve siyaseti şahsında birleştirip buluşturan, sade hayatı ve sağduyulu vasfıyla halk nezdinde saygı ve sevgiye müstahak olan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'i maalesef kaybettik." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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