Baki Ersoy müjdeyi verdi: 'Hayırlı olsun Develim'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'un Develi'nin Gümüşören ve Ayşepınar mahallelerinde yaşanan taşkınla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) verdiği soru önergesinin ardından bölgede meydana gelen zararla ilgili çalışma başlatıldı. Müjdeyi sosyal medya hesabından duyuran Baki Ersoy, "Hayırlı olsun Develim" dedi.

Develi'nin Gümüşören ve Ayşepınar mahallelerinde taşkın nedeniyle tarım arazilerinde zarar görmüştü. Konuyla alakalı MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'un TBMM'ye vermiş olduğu soru önergesine dönüş olarak, bölgede yaşanan zararla ilgili çalışma başlatılacağı bildirildi. Vatandaşlara bölgedeki zararla ilgili çalışma başlatılacağını sosyal medya hesabından duyuran Baki Ersoy, "TBMM gündemine taşıdığımız yazılı soru önergemiz ve girişimlerimiz neticesinde Gümüşören ve Ayşepınar mahallerimizde taşkından zarar gören tarım arazilerine ilişkin çalışmalar başlatılmıştır. Desteklerden yararlanabilmek için ÇKS kayıtlarının güncel olması önem arz etmektedir. Başta Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyor, çiftçilerimize ve sevdamız Develi'mize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı