Haberler

Baki Ersoy müjdeyi verdi: "Hayırlı olsun Develim"

Baki Ersoy müjdeyi verdi: 'Hayırlı olsun Develim'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'un TBMM'ye taşıdığı soru önergesi sonucu, Develi'nin Gümüşören ve Ayşepınar mahallelerinde taşkından zarar gören tarım arazileri için çalışma başlatıldı. Ersoy, sosyal medyadan müjdeyi duyurdu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'un Develi'nin Gümüşören ve Ayşepınar mahallelerinde yaşanan taşkınla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) verdiği soru önergesinin ardından bölgede meydana gelen zararla ilgili çalışma başlatıldı. Müjdeyi sosyal medya hesabından duyuran Baki Ersoy, "Hayırlı olsun Develim" dedi.

Develi'nin Gümüşören ve Ayşepınar mahallelerinde taşkın nedeniyle tarım arazilerinde zarar görmüştü. Konuyla alakalı MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'un TBMM'ye vermiş olduğu soru önergesine dönüş olarak, bölgede yaşanan zararla ilgili çalışma başlatılacağı bildirildi. Vatandaşlara bölgedeki zararla ilgili çalışma başlatılacağını sosyal medya hesabından duyuran Baki Ersoy, "TBMM gündemine taşıdığımız yazılı soru önergemiz ve girişimlerimiz neticesinde Gümüşören ve Ayşepınar mahallerimizde taşkından zarar gören tarım arazilerine ilişkin çalışmalar başlatılmıştır. Desteklerden yararlanabilmek için ÇKS kayıtlarının güncel olması önem arz etmektedir. Başta Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyor, çiftçilerimize ve sevdamız Develi'mize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD-İran gerilimi yeniden alevlendi! Petrol fiyatları yükselişe geçti

ABD-İran gerilimi piyasaları sarstı! Keyifleri kaçıran yükseliş
Kılıçdaroğlu'nun yuhalandığı görüntülere CHP'den yalanlama: Montajlandı

Cenazedeki görüntülere CHP'den yalanlama: Montajlandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına uyarı: Yorulan varsa kenara gelsin, boşa harcayacak zamanımız yok

Erdoğan resti çekti! AK Parti teşkilatına dikkat çeken uyarı
12 yaşındaki kız çocuğunu 60 yaşındaki sapık istismar, babası da ölümle tehdit etti

Küçük kızı yaşlı sapık istismar etti! Babasının yaptığı daha skandal
Ugandalı general 'Özgür basına inanmıyorum' deyip, ülkenin en büyük iki medya kuruluşunu kapattı

Ugandalı general bu kez bambaşka bir şeye kafayı taktı
Meksika dalgası yapan kadın, bir anlık dikkatsizliği sonucu hayatının şokunu yaşadı

Bir anlık dikkatsizliği sonucu hayatının şokunu yaşadı
Yüksekova'da 28 kilo uyuşturucuyla yakalanan doktor tutuklandı

28 kilo uyuşturucuyla yakalandı, tutuklanan kişinin mesleği şoke etti
Iğdır'da büyükbaş hayvanın darbesiyle ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti

Ahırda hayvanlarla ilgilenirken korkunç şekilde can verdi
Sulama kanalına giren oğlunu kemerle dövdü

Oğlunun yaptığını duyunca cinnet geçirdi! Kemerli dayak kamerada