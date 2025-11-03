Haberler

MHP'li Baki Ersoy'dan Kadın ve Çocuk Suçlarına Ceza İndirimine Karşı Kanun Teklifi

Güncelleme:
MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, kadınlara ve çocuklara yönelik suçlarda ceza indirimi yapılmaması ve cezaların ağırlaştırılması için TBMM'ye kanun teklifi sundu. Teklif, şiddet, istismar ve cinayet olaylarındaki artışı dikkate alıyor.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, kadınlara ve çocuklara yönelik işlenen suçlara indirim yapılmamasına dair kanun teklifinde bulundu.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kadınlara ve çocuklara karşı işlenen ağır suçlarda ceza indirimi uygulanmamasına ve bu suçların cezalarının ağırlaştırılmasına yönelik kanun teklifinde bulundu. Kanun teklifinde son yıllarda kadınlara ve çocuklara yönelik işlenen şiddet, istismar ve cinayet olaylarındaki artışa değinen Baki Ersoy'un, kadınlara ve çocuklara yönelik işlenen öldürme, yaralama ve cinsel saldırı suçlarında iyi hal indirimi, haksız tahrik indirimi ve benzer şekilde hafifletici sebeplerin kaldırılmasına yönelik sunduğu kanun teklifinde bu suçları işleyen suçluların en ağır şekilde cezalandırılması ve bu suçlulara erteleme, para cezasına çevirme veya denetimli serbestlik uygulanılmama gerektiğinin altı çizildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
title
