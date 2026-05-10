MHP Kuşadası Teşkilatı Anneler Günü'nde şehit aileleriyle buluştu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kuşadası İlçe Teşkilatı, Anneler Günü çerçevesinde ilçede bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kuşadası İlçe Teşkilatı, Anneler Günü çerçevesinde ilçede bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. MHP heyeti program dahilinde hem bakım merkezi sakinleriyle hem de şehit aileleriyle bir araya geldi.

Ziyaretlerin ilk durağı Pamuk Bakım Merkezi oldu. MHP Kuşadası İlçe Sekreteri Hasan Kunduz, İlçe KAÇEP Başkanı Fahriye Acun Örgen ve İl Yönetim Kurulu üyeleri Nurten Ölmez ile Ebru Yılmaz, merkezde kalan anneleri ziyaret ederek günlerini kutladı. Programın devamında Davutlar Mahallesi'ne geçen heyet, şehit Alp Akyıl'ın annesi Nurten Akyıl'ı ziyaret etti. Ziyarete KAÇEP Başkanı Fahriye Acun Örgen'in yanı sıra Ülkü Ocakları Davutlar İlçe Başkanı Murat Tiya, ilçe yönetim kurulu üyeleri Sinan Çelik, Nurten Ölmez ve partili Hatice Aksu katıldı. Şehit annesi Nurten Akyıl ile yakından ilgilenen partililer, şehit ailesine desteklerini iletti.

Teşkilat tarafından yapılan açıklamada, vatan için can veren kahramanların annelerinin her zaman yanında olunacağı vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Vatan uğruna evladını toprağa veren şehit annelerimiz; milletimizin en kıymetli emanetleri, sabrın, fedakarlığın ve vakarın timsalidir. Aziz şehidimiz Alp Akyıl'ı rahmet, minnet ve dualarla yad ediyor; başta şehit annelerimiz olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü'nü saygı ve hürmetle kutluyoruz." - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
