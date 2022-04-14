MHP İl Başkanı Yusuf Garip iftara öğrenci evine konuk oldu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Denizli İl Başkanı Av. Yusuf Garip, iftarda Pamukkale Üniversitesi Hukuk Fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin evine konuk oldu. İftarı öğrenci evinde gönül sofrasında açan Garip, meslektaş adayı gençlerle uzun saatler sohbet etti, öğrenim hayatı, kariyer yolculuğu ve mesleki tecrübelerini paylaştı.

MHP Denizli İl Başkanı Av. Yusuf Garip, Pamukkale Üniversitesi Hukuk Fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin iftar davetini geri çevirmedi. Adalet Mahallesinde oturan öğrencilerin evine iftar öncesi giden Garip, çorbayı onlarla birlikte hazırladı, öğrencilere birlikte iftar sofrasını kurdu. Ramazan ayında gönül sofrasında öğrencilerle birlikte orucunu açan Garip, sonrasında koyu bir sohbetin içine girdi. İkram edilen çayların eşliğinde öğrencileri dinleyen Garip, meslektaş adaylarıyla hukuk başta olmak üzere birçok konuda fikir alışverişinde bulundu. Öğrenim hayatından kesitler anlatan, hukuk dersleriyle ilgili başından geçen anıları aktaran, kariyer yolculuğu ve mesleki tecrübelerini paylaşan Garip, uzun saatler gençlerle sohbet etti.

Öğrencilerden Ramazan Durmuş, davetlerini kırmayıp evlerine gelen MHP Denizli İl Başkanı Av. Yusuf Garip'i ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Bizim için unutulmaz bir gün, anı oldu. Doyumsuz bir sohbet yaşadık. Tecrübelerini dinledik. Öğrenim hayatımıza, kariyer planlamamıza hayat tecrübesi ile ışık oldu. İnşallah kısa zamanda tekrar bir araya gelme fırsatı yakalarız" dedi.

"Öğrencilik anılarım canlandı"

Öğrenci evine konuk olmanın, mübarek ayda oruçları gençlerle birlikte açmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Garip ise "Üniversite yıllarıma adeta geri döndüm. Öğrencilik anılarım tazelendi. Güçlü Türkiye'mizin yarınları gençlerimizin, Pamukkale Üniversitesi Hukuk Fakültesinde öğrenimlerine devam eden öğrencilerimizin evine iftarda konuk olmak bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Vatanımızın dört bir köşesinden gelen geleceğin hukukçuları gençlerimizle, meslektaş adaylarımızla buluşmak gerçekten güzel bir anı oldu. Onların enerjisi, farkındalıklarının yüksek olması, öz güvenleri ülkemizin geleceğinin emin ellerde olduğunu gösteriyor. Gençlerimiz ülkemizin en önemli gücü. Gençlerimiz devir alacakları bayrakları en üst noktaya çıkaracak, muasır medeniyetler seviyesine ülkemizi taşıyacaklar. Allah, Türk Gençliğini her daim başarılı kılsın. Kutlu yolunuz, tertemiz alnınız ve güzel bahtınız ilelebet açık olsun" diye konuştu. - DENİZLİ