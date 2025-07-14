MHP İl Başkanı Yurdagül, '15 Temmuz sadece bir direnişin değil, aynı zamanda bir dirilişin adıdır'

MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, "15 Temmuz sadece bir direnişin değil, aynı zamanda bir dirilişin adıdır" dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, "Milletimizin kahramanlık destanı yazdığı, demokrasimize kasteden hainlere karşı topyekün bir direniş gösterdiği 15 Temmuz'un yıl dönümünde şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor ve büyük Türk milletinin önünde saygıyla eğiliyoruz" diye konuştu.

15 Temmuz 2016 gecesi milli birlik ve beraberliğimizi hedef alan hain FETÖ terör örgütünün, Türk milletinin iradesine pranga vurmak, devletimizi teslim almak ve Türkiye Cumhuriyeti'ni karanlığa sürüklemek istediğini ifade eden MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, mesajında şu ifadelere yer verdi; "Ancak bu ihanete karşı Aziz Milletimiz tanklara, uçaklara ve kurşunlara göğsünü siper ederek, Cumhuriyetimize ve demokrasimize sahip çıkmıştır.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak, o karanlık gecede liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin dik ve kararlı duruşuyla, devletimizin ve milletimizin yanında yer aldık. O günden bu yana da aynı bilinç ve sorumlulukla, Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası ve milletimizin huzuru için mücadelemizi sürdürmekteyiz.

15 Temmuz sadece bir direnişin değil, aynı zamanda bir dirilişin adıdır. O gece yazılan destan Türk milletinin hiçbir zaman esareti kabul etmeyeceğinin, vatanı uğruna canını seve seve feda edeceğinin açık ve net göstergesidir. Bu vesileyle bir kez daha altını çizerek ifade ediyoruz ki ; benzeri kirli emelleri olan, devletimize ve milletimize karşı hain planlar besleyen her odak, karşısında Milliyetçi Hareket Partisi'nin çelikten iradesini, Türk milletinin iman dolu göğsünü bulacaktır. Hiçbir ihanet girişimi karşılıksız kalmayacak, karanlık senaryolar daha başlamadan bertaraf edilecektir. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Bu vesileyle başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere, vatan uğruna hayatını feda eden tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Unutulmamalıdır ki bu millet birdir, beraberdir ve ilelebet payidar kalacaktır. Ne mutlu Türk'üm diyene" - ERZURUM