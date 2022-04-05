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MHP Efeler'den Alparslan Türkeş için lokma hayrı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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MHP Efeler'den Alparslan Türkeş için lokma hayrı

MHP Efeler İlçe Başkanlığı, MHP'nin Kurucu Lideri Alparslan Türkeş'in ölüm yıldönümü dolayısıyla lokma hayrı yaptı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - MHP Efeler İlçe Başkanlığı, MHP'nin Kurucu Lideri Alparslan Türkeş'in ölüm yıldönümü dolayısıyla lokma hayrı yaptı.

Başbakan yardımcılığı olmak üzere devletin birçok kademesinde görev üstlenen Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş, vefatının 25. yılında Aydın'da anıldı. Başbuğ Türkeş'i unutmayan MHP Efeler İlçe Başkanlığı ise Bey Camii önünde lokma hayrı ve Kuran-ı Kerim Tilaveti gerçekleştirdi.

Her zaman davanın takipçisi olacaklarını ifade eden MHP Efeler İlçe Başkanı Ahmet Baskın; "Bizler politikacı değil, bir davanın takipçisiyiz. Vefatının 25. seneyi devriyesinde Cennet Mekan Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey ve tüm şehitlerimiz için lokma hayrımızı ve Kuran-ı Kerim Tilavetini dava arkadaşlarımızın katılımıyla gerçekleştirdik. Dualar tekbirler sana Başbuğum mekanın cennet olsun" dedi.

Gerçekleştirilen lokma hayrına MHP MYK Üyesi Burak Pehlivan, Aydın Ülkü Ocakları İl Başkanı Hakan Karakuş, MHP İl Yönetim Kurulu, Türkiye Kamu-Sen'e bağlı sendikaların temsilcileri, Belediye Meclis Üyeleri ile partililer ve vatandaşlar katıldı. - AYDIN

MHP Efeler'den Alparslan Türkeş için lokma hayrı

MHP Efeler'den Alparslan Türkeş için lokma hayrı

MHP Efeler'den Alparslan Türkeş için lokma hayrı

MHP Efeler'den Alparslan Türkeş için lokma hayrı

MHP Efeler'den Alparslan Türkeş için lokma hayrı

MHP Efeler'den Alparslan Türkeş için lokma hayrı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Milliyetçi Hareket Partisi, Alparslan Türkeş, Hisarcık, Efeler, Yerel, Haberler

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