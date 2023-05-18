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MHP Adana Kozan İlçe Başkanı Nihat Atlı hayatını kaybetti

MHP Adana Kozan İlçe Başkanı Nihat Atlı hayatını kaybetti

Yerel Haberler

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adana Kozan İlçe Başkanı Nihat Atlı geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adana Kozan İlçe Başkanı Nihat Atlı geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Adana'nın Kozan ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Başkanı Nihat Atlı (65) kalp krizi geçirmesi üzerine Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Ameliyata alınan Atlı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - ADANA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Milliyetçi Hareket Partisi Hisarcık Kozan Adana Yerel Haberler

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