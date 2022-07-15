Mezitli Belediye Başkanı Tarhan, 'İçişleri Bakanlığı Eğitim Tesisleri'ne Sahip Çıktı

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, ilçede bulunan 'İçişleri Bakanlığı Eğitim Tesisleri'nin çürümeye terk edildiğini belirterek konunun çözümü için istekli olduklarını söyledi. Tarhan, "Toplantı salonlarından idari bürolara kadar tam teşekküllü olarak hazır bulunan tesisi çürümekten kurtarabiliriz" dedi.

Tesiste hisseleri bulunan Ankara ve Adana Büyükşehir Belediyelerinin, Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olduğuna dikkat çeken Tarhan, konuya ilişkin şunları aktardı:

"Gerekirse bizzat ben gidip tesisisin en uygun şekilde kullanımı ya da kamulaştırılması konusunda aracılık edebilirim. Toplantı salonlarından idari bürolara kadar tam teşekküllü olarak hazır bulunan tesisi çürümekten kurtarabiliriz. Planda kamu alanı olarak işaretli olan tesisler konusundan yapılan görüşmeler uyarınca Ankara ve Adana Büyükşehir Belediyelerinin hisseleri kamulaştırılır ya da borçlarına karşılık mahsuplaşılabilir. Her iki durumda da söz konusu parselin tamamı İçişleri Bakanlığına geçer ve halkın parasıyla yapılan bu tesisler halkın yararına kullanılabilir.

"GÖZ GÖRE GÖRE HEBA EDİLİYOR"

Burası deniz kenarında çok güzel bir alan. Valilik, belediye ve özel idarenin bir ilişkisi söz konusu olup geçmişte böyle kurulmuş. Geçmişte İçişlerine bağlı olaraktan Valiler, Kaymakamlar veya Bakanlık personelleri burayı bir anlamda eğitim kampı olarak değerlendiriyordu. Fakat uzun yıllar önce kapatıldı. Mersin Milletvekilimiz Lütfi Elvan Bakanlık yaptığı dönemde bunu gündeme getirdik. O zamanki valilerle de çeşitli temaslarımız oldu. Sayın Elvan; Plan Bütçe Komisyonu Başkanı iken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu arayarak bu konuyu gündeme getirdi. Ama bugüne kadar bir gelişme olmadı. Elbette Mezitli Belediyesi olarak buranın alınmasına tek başımıza gücümüzün yetmesi mümkün değil. Ama ilçemizde olduğu için böyle çürümüş bir vaziyette kalmasına gönlümüz el vermiyor. Yakın zamanda kültür merkezi yaptık mesela bize orayı verselerdi bu kadar masraf yapmaya da gerek kalmayacaktı. Atıl durumda olan o güzelim yer de değerlendirilmiş olacaktı. Zamanında çeşitli alanlarda kullanılması için de tekliflerde bulunduk. Ama hiçbir aşama kaydedilemedi. Adeta böylesi bir değer göz göre göre heba ediliyor."

ANKA / Yerel