Üye Girişi
Haberi Paylaş
Mezarlık ziyaretine gelen vatandaşların bayramını kutladı

Mezarlık ziyaretine gelen vatandaşların bayramını kutladı

Yerel Haberler

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, bayramda mezarlığa gelerek kabir ziyareti yapan vatandaşların bayramını kutladı.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, bayramda mezarlığa gelerek kabir ziyareti yapan vatandaşların bayramını kutladı.

Başkan Bakkalcıoğlu, beraberindeki Başkan Yardımcıları Mahmut Fındık ve Ali Şahinoğlu ile birlikte Ramazan Bayramında ilçe mezarlığında yakınlarını ziyarete gelen ve dualar eden vatandaşlarla görüşerek sohbet etti. Başkan Bakkalcıoğlu vatandaşların dualarının kabul olması temennisinde bulundu ve Ramazan Bayramlarını kutlayarak "Ailelerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu ve güzel bir bayram geçirmenizi dilerim. Hep birlikte nice bayramlar" dedi.

Ayrıca mezarlık içerisindeki görevli personel ile de görüşen ve bayramlarını kutlayan Başkan Bakkalcıoğlu personele de görevlerinde kolaylıklar diledi. Bozüyük Belediyesi ekipleri tarafından kabir ziyaretine gelen vatandaşlara şeker ikramında bulunuldu, mezarlık girişinde buhur yakıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mehmet Talat Bakkalcıoğlu Mahmut Fındık Bozüyük Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title