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Mezarlık sokağa gelen tabutla karşılaşıyor

Mezarlık sokağa gelen tabutla karşılaşıyor

Yerel Haberler

Amasya'nın Suluova ilçesindeki mezarlık, sokağa gelenler sokağın girişinde bir atölyenin duvarında asılı tabutla karşılaşıyor.

Amasya'nın Suluova ilçesindeki mezarlık, sokağa gelenler sokağın girişinde bir atölyenin duvarında asılı tabutla karşılaşıyor. 10 yıldır aynı yerde asılı tabutu görenler şaşırırken, ilk dönemlerde korkuya kapılan mahalle sakinleri ise bu garip duruma alıştı.

Orta Mahalle'de tabut yapımı ve defin işiyle uğraşan marangoz Arif Erol (59), dikkat çekmek için atölyesinin duvarına tabut astı. Sokağa mezarlık isminin atölyesinin açmadan önce verildiğini anlatan Erol, "Amacım halkımıza ölümü hatırlatmaktı. 'Tabutu kaldır. Korkuyoruz, ürküyoruz' dediler. Bir sürü sıkıntı yaşadım" dedi. "Parası olan pazardan, imanı olan mezardan korkmaz" sözüyle tepkilere yanıt verdiğini belirten atölye sahibi, daha sonra herkesin durum alıştığını söyledi.

Mahalle sakinlerinden 66 yaşındaki Fehmi Erişken ise "Tabutu ilk gördüğümde ürktüm. Kaldırması gerektiğini söyledim. Ama sonradan ölümü hatırlattığını düşünerek iyi bir şey yaptığını anladık" şeklinde konuştu. "Tabuttan korkuyor musunuz?" sorusuna gülerek yanıt veren mahalle sakinlerinden 80 yaşındaki Dudu Korkmaz da, "Orada bağlı duruyor. Hiç korkmuyorum. Neden korkacağım" ifadelerini kullandı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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