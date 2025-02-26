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Meydan Aşevi 20. Yılını Kutluyor: İhtiyaç Sahiplerine Yardımda Hedef Büyütüyor

Meydan Aşevi 20. Yılını Kutluyor: İhtiyaç Sahiplerine Yardımda Hedef Büyütüyor
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Kütahya'da ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ve yardım ulaştıran Meydan Aşevi, 20. yılını kutlarken yeni bina inşa etme hedefini açıkladı. Dernek, deprem sonrası da afetzedelere destek sunarak önemli bir rol üstleniyor.

Kütahya'da ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştıran Meydan Aşevi, 20. yılını kutluyor.

Meydan Aşevi Derneği, ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek, erzak, kıyafet ve yakacak desteği sağlamanın yanı sıra, öğrencilere burs ve yemek yardımlarıyla da eğitim alanında önemli bir rol üstleniyor. Dernek, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremde de Osmaniye'de 15 gün boyunca sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirerek afetzedelerin yanında yer aldı.

Dernek Başkanı Faruk Yıldırım ve Aşevi Müdürü Arif Çetin'in yaptığı açıklamada, aşevinin geçmişi, yürüttüğü sosyal yardımlar ve geleceğe yönelik projeleri ele alındı. Dernek Başkanı Faruk Yıldırım, aşevinin daha geniş bir hizmet alanına kavuşması için yeni bir bina inşa etmeyi hedeflediklerini belirtti. Yıldırım, "Daha fazla insana ulaşabilmek ve hizmetlerimizi sürdürülebilir kılmak için yeni bir yemekhane ve misafirhaneye ihtiyacımız var. Bu hayırlı işe katkı sağlamak isteyen tüm hayırseverlerimizi desteğe davet ediyoruz" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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