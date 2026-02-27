Haberler

Vali Masatlı, Müftü Topçu'ya başarı belgesi verdi
Güncelleme:
Hatay İl Müftülüğü görevinden Çanakkale İl Müftülüğüne atanan Mevlüt Topçu, Vali Mustafa Masatlı'ya veda ziyaretinde bulundu ve başarı belgesi aldı.

Hatay İl Müftülüğü görevinden Çanakkale İl Müftülüğüne atanan Mevlüt Topçu, Vali Mustafa Masatlı'ya veda ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette Vali Masatlı, Müftü Topçu'ya başarı belgesi verdi.

Asrın felaketinin ardından Hatay'da görevlendirilen ve bölgedeki ibadethanelerin yeniden inşasında önemli rol alan Mevlüt Topçu, Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile Çanakkale İl Müftülüğüne atanmıştı. Müftü Topçu, Vali Mustafa Masatlı'ya veda ziyareti gerçekleştirdi. Valilik makamında gerçekleşen ziyarette; Topçu'ya Vali Masatlı tarafından "Başarı Belgesi" verildi.

Müftü Topçu, görev süresi boyunca sağladığı üstün destek, iş birliği ve rehberlikten dolayı Vali Masatlı'ya teşekkürlerini dile getirdi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
