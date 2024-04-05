MEÜ Akademik ve İdari Personeli Bayramlaştı

Mersin Üniversitesi'nin (MEÜ) akademik ve idari personeli, Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma töreninde bir araya geldi.

Rektörlük binası fuaye alanında gerçekleştirilen bayramlaşma törenine, Rektör Prof. Dr. Erol Yaşar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet İsmail Yağcı, Prof. Dr. Ahmet Hakan Öztürk, Prof. Dr. Mehmet Çağrı Çetin, MEÜ Genel Sekreteri İsa Değirmenci, Rektör Danışmanları Prof. Dr. Erdal Baykan, Prof. Dr. Ayla Özer, Prof. Dr. Tuğba Yelken, Prof. Dr. İlker Fatih Kara, Doç. Dr. Erhan Arslan ve Doç. Dr. Buğra Sarı ile dekanlar, daire başkanları, akademik ve idari personel katılım sağladı.

Törende personelle tek tek bayramlaşan Rektör Prof. Dr. Yaşar, "Bayramlar, birlik ve beraberliğimizi güçlendirdiğimiz; hepimizi paylaşma, hoşgörü ve sevgide birleştiren önemli günlerdir. Yoğun bir manevi iklimin yaşandığı rahmet, mağfiret ve bereket ayı olan Ramazandan sonra kavuşacağımız Ramazan Bayramımızın şehrimize, ülkemize, İslam alemine ve tüm insanlığa huzur, barış ve kardeşlik getirmesini temenni ediyorum. Bu vesileyle, üniversitemizin değerli personeli ve öğrencilerimizin Ramazan Bayramını en kalbi duygularımla kutluyorum" ifadelerini kullandı. - MERSİN