Metroda tacize uğrayan genç kız dehşet anlarını anlattı

İstanbul'un Başakşehir ilçesindeki Kayaşehir metrosunda tacize uğrayan genç kız, yaşadığı mide bulandıran anları anlattı.

Başakşehir'de bulunan Kayaşehir metrosuna dün sabah saatlerinde işe gitmek için binen Zeynep Bilici isimli genç kız karşısına oturan bir şahsın tacizine maruz kaldı. Metrodaki kalabalığa aldırış etmeden cinsel organını çıkartarak mastürbasyon yapan şahsı fark eden genç kız korku içerisinde o anları görüntüledi. Yaşananlar sonrasında elindeki görüntüyle Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi olan genç kız yaşadığı dehşet anlarını İHA'ya anlattı.

"CİNSEL ORGANIYLA OYNADIĞI GÖRÜLÜYOR"

Zeynep Bilici, "Ben sabah saat 10.00 sıralarında metroya bindim. Ben bindiğimde o şahıs da metrodaydı. Oturdum, bir süre beni süzmeye başladı ve ben bakışlarından rahatsız oldum. Üzerimde de uzun bir kıyafet vardı. Ben durumu fark ettiğimde o beni rahatsız etmeye devam etti. Üzerimi düzelttim ben. Sol yanımda iki hanımefendi ve sağ yanımda başka bir hanımefendi de vardı. Ben hareketleri fark ettim ama emin olamadım. Bu nedenle kamera kaydını açtım. Kamera kaydından bakıldığında cinsel organıyla oynadığı görülüyor. Ben tepki verdim ve bağırdım hemen çantasını alıp kalktı. O esnada fermuarı da açıktı. Kendisi inkar etti. Şahıs kaçtı, ben Başakşehir Karakolu'na şikayette bulundum." dedi.

"GÖZÜMÜ HER KAPATTIĞIMDA O SAHNE GÖZÜMÜN ÖNÜNE GELİYOR"

Bilici, "Bunun bir cinsiyetle alakası yok insan olmakla alakası var. Ben kendisinden davacı oldum. Bu sürecin peşini hiçbir şekilde bırakmayacağım. Kamera kayıtları şu anda inceleniyor. Umarım bulunur. Gözümü her kapattığımda o sahne gözümün önüne geliyor." şeklinde konuştu.

ŞAHSI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Öte yandan mide bulandıran olaya ilişkin ise polis ekipleri metro kameralarını tek tek inceleyerek şahsın yerini tespit etmeye çalışıyor.