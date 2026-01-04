Haberler

Metrobüs şoförü, lodosta 15 Temmuz Şehitler Köprüsünü geçmeye çalışan motosikletlilere kalkan oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şiddetli lodos nedeniyle ilerlemekte zorlanan motosiklet sürücülerine metrobüs şoförü siper oldu.

İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şiddetli lodos nedeniyle ilerlemekte zorlanan motosiklet sürücülerine metrobüs şoförü siper oldu. O anlar kameralara yansıdı.

İstanbul'da etkili olan şiddetli lodos nedeniyle özellikle motosiklet sürücüleri zor anlar yaşadı. Yer yer saatte 85 kilometreyi şiddetli rüzgar nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ilerlemekte zorlanan motosiklet sürücülerinin imdadına metrobüs şoförü yetişti. Köprü üzerinden geçen metrobüs şoförü yavaşlayarak motosiklet sürücülerine adeta siper oldu. O anlar araç kameralarına saniye saniye yansıdı. Köprüyü geçen motosiklet sürücüleri, metrobüs şoförüne korna çalarak teşekkür etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Maduro ve eşi yarın federal mahkemede hakim karşısına çıkıyor

Tarih belli oldu! ABD, Maduro için kritik bir adım daha atıyor
CHP'den istifa eden Hasan Ufuk Çakır iddiaları doğruladı! İşte geçeceği parti

"Milletin dediğini yapıyorum" deyip katılacağı partiyi ilan etti
4 kardeşten 2'sinin babası başkası çıktı! Bütün köy tek bir ismi işaret etti

4 kardeşten 2'sinin babası başkası çıktı: Anneme tecavüz etmiş
Maduro kaçırıldı, Rusya ve Çin'den ardı ardına açıklamalar geldi

Maduro kaçırıldı, Rusya ve Çin'den ardı ardına açıklamalar geldi
Kendisinden kaçıp markete sığınan küçük kızı önce darbetti, ardından üzerine oturup bıçakladı

Küçük kız çocuğunu önce darbetti, ardından üzerine oturup bıçakladı
Fırtınada uçmamak için yerlere yattılar

Bir anda savruldular! Kimi yere kapandı, kimi birbirine tutundu
Venezuela'yı bombalayan Trump'ı ilk tebrik eden ülke: Yaşasın özgürlük

Venezuela'yı bombalayan Trump'ı ilk tebrik eden ülke: Yaşasın Özgürlük