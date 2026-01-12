Haberler

Metristepe'de 18 yıllık vefa: AKUT, İnönü Zaferi'ni kar altında kutladı

Metristepe'de 18 yıllık vefa: AKUT, İnönü Zaferi'ni kar altında kutladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AKUT Bozüyük ekibi tarafından gelenekselleşen Metristepe Zafer ve Şehitleri Anma Yürüyüşü, bu yıl da yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

AKUT Bozüyük ekibi tarafından gelenekselleşen Metristepe Zafer ve Şehitleri Anma Yürüyüşü, bu yıl da yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Olumsuz hava şartlarına rağmen bir araya gelen gönüllüler, şehitlerimizi andı. Türkiye'nin önde gelen arama kurtarma sivil toplum kuruluşlarından AKUT, 1. İnönü Zaferi'nin yıl dönümünde anlamlı bir yürüyüşe imza attı. 2008 yılından bu yana aralıksız sürdürülen Geleneksel Metristepe Zafer ve Şehitleri Anma Yürüyüşü, bu yıl 11 Ocak Pazar günü 18'inci kez düzenlendi.

Kar altında saygı duruşu

Kar yağışı ve dondurucu soğuğa aldırış etmeyen AKUT gönüllüleri, Bozüyük'teki Metristepe Anıtı'na ulaşarak anma töreni gerçekleştirdi. Katılımcılar, üzerinde "Şehitlerimizi Unutmayacağız" yazılı ve şehitlerimizin fotoğraflarının bulunduğu bir pankart açarak, kahramanlarımızı saygıyla andı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da

538 kişinin öldüğü İran cephesinden yeni açıklama
İran'da infial yaratan görüntü: Ölü sayısı açıklanandan kat kat fazla olabilir

Komşuda infial yaratan görüntü! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Herkes merakla bekliyordu! İşte Osimhen'in Galatasaray'a döneceği tarih

İşte Osimhen'in Galatasaray'a döneceği tarih
İranlı bakanın 'Her şey kontrol altında' iddiası tartışma yarattı

Bakanın iddiası komşuyu karıştırdı! Görüntüler aynı şeyi söylemiyor
Senatör Graham'dan Trump'a çağrı: Halkını öldüren İran liderini öldürün

Senatörden Trump'a korkunç çağrı: Onu bir an önce öldürün
Yazar Erich von Daniken yaşamını yitirdi

Kitapları onlarca dile çevrilen ünlü yazar hayatını kaybetti
Trump 'Starlink göndereceğim' dedi, İran'dan jet karşılık geldi

Trump düğmeye bastı, Hamaney'den dakikalar içinde karşılık geldi
Trump, kendisini 'Venezuela'nın Başkan Vekili' olarak ilan etti

Trump'ın yaptığına bakın! Kendisini o ülkenin devlet başkanı ilan etti