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Metin Arolat Son Yolculuğuna Uğurlandı

Metin Arolat Son Yolculuğuna Uğurlandı
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İstanbul Kozyatağı'nda sahnede geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden ünlü sanatçı Metin Arolat, Teşvikiye Camii'nde düzenlenen cenaze namazının ardından İzmir'e defnedildi. Sanat dünyasından birçok dostu da törene katılarak Arolat'ı son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

İstanbul Kozyatağı'nda sahnede şarkı söylerken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 52 yaşındaki Metin Arolat Teşvikiye Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Törene, ablası Fatoş Alkan, Ömer Barış Kılıç, Sevda Demirel, Bekir Aksoy, Esra Erol, Nilgün Belgün, Gülşen, Demet Sağıroğlu ve sanat dünyasından birçok isim katıldı. Ünlü sanatçı Metin Arolat, sevenlerinin gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Namazın ardından Arolat'ın cenazesi İzmir'e defnedilecek.

"İyi bir insandı benim kardeşim"

Metin Arolat'ın ablası Fatoş Alkan, "Cenazeyi ben aldım çünkü birinci dereceden akrabası olarak tek ben kaldım. Tabii çok seveni vardı. İyi bir insandı benim kardeşim. Herkes için iyilik düşünen bir insandı" diye konuştu.

"Tiyatro oyuncularının keşke sahnede ölebilsek dediği bir şey vardır hayatlarında"

Oyuncu Bekir Aksoy, "Gerçekten söyleyecek bir şey yok. Çok ani oldu. Bir sahne adamına nerede son nefesini vermek istersin deseler herhalde 'sahne üzerinde' der diye düşünürüm. Bütün tiyatro oyuncularının da keşke sahnede ölebilsek dediği bir şey vardır hayatlarında" şeklinde konuştu.

"30 yıllık arkadaşımdı"

Program sunucusu Arto, "Hiç beklediğimiz bir şeydi. Benim 30 yıllık arkadaşım. Hep kendi kendiyle yaşayan bir insandı. Hiç kimseye zararı olmayan bir insandı. Konuştuğu her şey pozitifti. Melek gibi bir çocuktu" ifadelerini kullandı.

"Kol demek kalp demektir böyle bir riskle tekrar sahneye çıkılmaz"

Şarkıcı Sevda Demirel, "Benim genç kızlığımdan beri hep bana güzel şeyler söylerdi. Canım Metinciğim nurlarda uyusun. Bir kahve içecektik olmadı. Bugün dedim kahvemle geleyim ama her şey yanlış anlaşılıyor. Bu yüzden elimde su ile geldim. Kahvemizi içemedik çok özür diliyorum. Sağ kolu uyuşmuş. Bu 5 yaşındaki çocuğun bile bileceği bir şey. Kol demek, kalp demektir. Böyle bir riskle tekrar sahneye çıkılmaz. Ben de onun yaptığı diyeti yapıyorum. Halsizim mesela bugün buraya nasıl geldim bilmiyorum. İyi bir şey değil ama maalesef diyet çok ciddi bir alışkanlık" dedi.

"İlk duyduğumda inanmadım"

Program sunucusu Esra Erol, "Dün sabah böyle bir haber duydum. İlk başta inanmadım uydurma haber sandım. Ama sonra bir bakıyorsun ki gerçek" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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