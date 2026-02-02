Haberler

Yurtta hava durumu

Güncelleme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde çok bulutlu ve aralıklı yağışlı bir hava durumu beklediğini duyurdu. Bazı bölgelerde yağışların kuvvetli ve yer yer karla karışık olacağı, çığ tehlikesinin bulunabileceği belirtiliyor. Ayrıca rüzgar nedeniyle ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, ülkemiz genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Trakya kesimi, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Eskişehir ve Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz ile Kocaeli, Bursa, Balıkesir'in kuzeyi, Yalova, Düzce, Zonguldak, Bartın, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Şırnak, Hakkari, Bitlis, Adıyaman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklığının Karadeniz kıyılarında 3 ila 5 derece artacağı, batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın; Marmara ile Kıyı Ege'de kuzeyli, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde yer yer kuvvetli fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 10

İzmir: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 15

Adana: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 16

Antalya: Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. 17

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 18

Trabzon: Çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 19

Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 4

Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 15 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
