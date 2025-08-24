Meteorolojiden Hava Durumu Tahmini: Yerel Sağanaklar Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemizin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı: Hava sıcaklığının, Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinde 3 ila 5 derece azalacağı, güney ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgar: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 31

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 30

İzmir: Az bulutlu ve açık 35

Adana: Parçalı ve az bulutlu 35

Antalya: Az bulutlu ve açık 31

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Erzurum: Az bulutlu ve açık 33

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41 - İSTANBUL