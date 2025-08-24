Meteorolojiden Hava Durumu Tahmini: Yerel Sağanaklar Bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuzey kesimleri ve Doğu Akdeniz için çok bulutlu geçecek; Batı Karadeniz ve bazı illerde yerel sağanak yağışlar olacağını açıkladı. Hava sıcaklıkları kuzey ve batıda azalma, güney ve doğu kesiminde ise mevsim normalleri üzerinde seyredecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemizin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığı: Hava sıcaklığının, Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinde 3 ila 5 derece azalacağı, güney ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
Rüzgar: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 31
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 30
İzmir: Az bulutlu ve açık 35
Adana: Parçalı ve az bulutlu 35
Antalya: Az bulutlu ve açık 31
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Erzurum: Az bulutlu ve açık 33
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41 - İSTANBUL