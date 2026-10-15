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Meteoroloji verilerine göre Balıkesir Bandırma'da yağış 47,8 olarak ölçüldü

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Meteoroloji verilerine göre Balıkesir Bandırma'da yağış 47,8 olarak ölçüldü
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Balıkesir'in kuzey ilçelerindeki sağanak sonrası Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ölçümlerinde Bandırma merkez 47,8 ile öne çıktı. Bandırma Havalimanı'nda 45,0 ölçülürken Erdek'te 22,0, Gönen'de 22,7 ve Manyas'ta 27,3 değerleri kaydedildi.

Balıkesir'in kuzey ilçelerinde etkili olan sağanak yağışın ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan ölçüm verilerinde Bandırma öne çıktı. Paylaşılan verilere göre Bandırma merkezde yağış değeri 47,8, Bandırma Havalimanı'nda ise 45,0 olarak kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün paylaştığı ölçüm tablosunda, Bandırma ve çevresindeki ilçelerde yağışın etkili olduğu görüldü. Bandırma merkezde kaydedilen 47,8'lik değeri, havalimanındaki 45,0'lık ölçüm izledi.

Erdek ve Gönen'de de yağış kaydedildi

Bandırma'nın komşu ilçelerinden Erdek'te 22,0, Gönen'de ise 22,7 değerinde yağış ölçüldü. Manyas'a ilişkin ölçüm değeri 27,3 olarak kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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