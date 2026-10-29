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Meteoroloji, Marmara'nın kuzeyi ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli sağanak bekliyor

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Meteoroloji tahminlerine göre yurt geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar Marmara'nın kuzey ve batısı, Doğu Akdeniz ile Antalya çevresinde kuvvetli, Antalya'nın doğusu, Mersin ve Adana'nın batısında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, Yurt genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara'nın kuzey ve batısı (Edirne ve Kırklareli hariç), Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu(Siirt hariç ) ile Bingöl ve Antalya çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın doğusu, Mersin çevreleri ve Adana'nın batı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normalleri civarında yer yer altında, doğu kesimlerde normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise; kuzeybatı kesimlerde kuzeyli, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli (40-60 Km/Saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 14

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor 17

İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Adana: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli, batısında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor 20

Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli, doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor 16

Samsun: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Trabzon: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 12

Diyarbakır: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor 20

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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