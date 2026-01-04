Haberler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinde yağış, özellikle de karla karışık yağmur ve don olayı yaşanabileceğini bildirdi. Bazı bölgelerde çığ riski söz konusu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Ege'nin kıyı kesimleri, Antalya, Samsun ve Sinop çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Sinop ve Samsun'un iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklığı: Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı bölgelerde artarak mevsim normalleri üzerine yükseleceği tahmin ediliyor.

Rüzgar: Genellikle güneyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege ile Batı Karadeniz'de kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu 8

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 16

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 16

Adana: Parçalı ve az bulutlu 15

Antalya: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı 16

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı 15

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 14

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu -4

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu -3 - İSTANBUL

