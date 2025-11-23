Haberler

Meteoroloji'den Hava Durumu Tahminleri: Yağış ve Sıcaklık Normallerinin Üstünde

Güncelleme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkemizin iç ve batı kesimlerinde parçalı bulutlu ve yer yer sağanak yağışlı bir hava bekliyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek, bazı yerlerde kuvvetli yağışlar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun kuzeybatı, Batı Karadeniz'in batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güneyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzeybatı kesimleri sağanak yağışlı 21

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Adana: Parçalı ve az bulutlu 30

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Samsun: Parçalı bulutlu 27

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 23

Erzurum: Az bulutlu 11

Diyarbakır: Az bulutlu 18 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
