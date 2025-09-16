Haberler

Meteoroloji'den Hava Durumu Tahminleri

Ülkemizin genelinde parçalı çok bulutlu hava beklenirken, bazı illerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın güney Ege'de kuvvetli esmesi öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemizin genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars, Ardahan, Antalya'nın doğusunun iç kesimleri, Hatay'ın kıyı kesimleri, Kahramanmaraş'ın kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Güney Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı: Hava sıcaklıklarının Karadeniz'in iç kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgar: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta, Güney Ege kıyılarında kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 29

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 26

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 32

Adana: Az bulutlu ve açık 35

Antalya: Az bulutlu ve açık, doğusunun iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Samsun: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 27

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı 25

Erzurum: Az bulutlu ve açık 25

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 36 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
