Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Bartın, Sinop, Karabük, Batman, Mardin ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kastamonu, Çankırı ve Diyarbakır çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta Karadeniz kıyıları, Sinop çevreleri ile Kastamonu kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte Marmara'nın doğusu, Ege, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığıI: Hava sıcaklığının, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgar: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 7

İstanbul: Az bulutlu 12

İzmir: Az bulutlu 16

Adana: Parçalı ve az bulutlu 16

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 22

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor. 8

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 10

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kar yağışlı 0

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu 11 - İSTANBUL