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Meteoroloji 12. Bölge ekipleri Bayburt ve bölge illerinde istasyon bakımı yapıyor

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Meteoroloji 12. Bölge ekipleri Bayburt ve bölge illerinde istasyon bakımı yapıyor
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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri Bayburt ve sorumluluk alanındaki illerde gözlem istasyonlarında bakım ve kontrol yapıyor. Çalışmalarla meteorolojik verilerin güvenilir elde edilmesi ve sistemlerin kesintisiz çalışması sağlanıyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğüne bağlı teknik ekipler, Bayburt'un da aralarında bulunduğu sorumluluk alanındaki illerde meteorolojik olayların kesintisiz takibi, gözlem ve ölçüm sistemlerinin çalışır durumda tutulması için gece gündüz sahada görev yapıyor.

Değişen hava şartlarını anlık olarak takip eden ekipler, meteorolojik gözlem istasyonlarında bakım, kontrol ve teknik çalışmalar yürütüyor. Çalışmalarla hava olaylarına ilişkin verilerin düzenli ve güvenilir şekilde elde edilmesi, gözlem sistemlerinin kesintisiz çalışması sağlanıyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün hizmet alanında Bayburt'un yanı sıra Erzincan, Erzurum ve Ardahan da bulunuyor. Bölgedeki meteoroloji istasyonlarından elde edilen veriler, hava tahminlerinin hazırlanması ve meteorolojik uyarıların oluşturulmasında kullanılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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