Meslek lisesi öğrencileri, hazırladıkları yardım kolilerini ihtiyaç sahiplerine dağıttı

Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde meslek lisesi öğrencileri, öğretmenleri ile birlikte hazırladıkları Ramazan kolilerini ihtiyaç sahibi ailelere dağıttı.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Meslek Lisesi Öğrencileri Hayata Dokunuyor" projesi çerçevesinde Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde çalışmalar yürütülüyor. Ağlı Kaymakamlığı koordinesinde bir araya gelen Ağlı Kazım Erdem Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenlerinin de desteğiyle Ramazan kolileri hazırladı. Hazırlanan Ramazan kolileri, Ağlı Kaymakamlığı tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere, meslek lisesi öğrencileri tarafından ulaştırıldı.

Konu ile ilgili konuşan Ağlı Kaymakamı Elif Yazıcıoğlu Kazanasmaz, "Meslek Lisesi Öğrencileri Hayata Dokunuyor" projesi çerçevesinde öğrenci ve öğretmenleri tarafından hazırlanan erzak kolilerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını kaydetti. - KASTAMONU